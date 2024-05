Charles Leclerc vince il Gran Premio di Monaco per la prima volta in carriera. Trionfo per il pilota della Ferrari che in questa pista non era neppure mai andato sul podio. Avanti a tutti, anche a Piastri che ha provato a tenergli testa. Con il sesto posto di Verstappen il Mondiale di Formula 1 potrebbe riaprirsi.

