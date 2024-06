Il lavoro in Veneto non manca, ma le competenze a disposizione sulla piazza non soddisfano le aziende. È quanto emerge dall'indagine condotta da Fòrema, ente di formazione del sistema confindustriale Veneto, sul tessuto economico della Regione. La manifattura guida le richieste (44% di assunzioni nel settore operations), tra le figure più cercate il progettista tecnico. Ma l’83% delle aziende ha difficoltà a trovare il profilo ideale.

«La percentuale di assunzione è ancora più alta nel settore metalmeccanico - sottolinea Matteo Sinigaglia, direttore generale di Fòrema - a conferma della forte domanda di lavoro nel mercato attuale».

«In Veneto siamo passati dalla carenza tradizionale di competenze a quella di persone» aggiunge Roberto Baldo, responsabile centro studi di Fòrema.