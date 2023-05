BELLUNO - Entro i prossimi 15 anni potrebbero mancare 17mila lavoratori in provincia di Belluno, e la situazione pare destinata ad aggravarsi, visti gli allarmanti dati demografici nella nostra provincia. Il quadro, realistico e drammatico è emerso dalla ricerca sul ricambio generazionale del mercato del lavoro realizzata dall'ufficio studi della Cisl Belluno Treviso e presentato ieri in una conferenza stampa che si è tenuta nella sede del sindacato in via Toigo in città. Uno scenario definito apocalittico dal segretario della Cisl Massimiliano Paglini, che ieri ha commentato i dati.