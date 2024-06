TRIESTE - I laureati italiani sono sempre meno disponibili ad accettare lavori a basso reddito o non coerenti con il proprio percorso formativo. Tanto che, a un anno dal titolo, tra i vincitori di primo e di secondo livello oltre uno su tre non accetterebbe una retribuzione di 1.250 euro, rispettivamente il 38,1% e al 32,9%, in calo di 8,9 e di 6,8 punti rispetto ad un anno fa. Emerge dal XXVI Rapporto AlmaLaurea sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati presentati all'Università degli Studi di Trieste. Va meglio per chi si trasferisce all'estero dopo la laurea. I laureati di secondo livello trasferitosi all'estero percepiscono, a un anno dalla laurea, mediamente 2.174 euro mensili netti, +56,1% rispetto ai 1.393 euro di coloro che sono rimasti in Italia. A cinque anni dalla laurea la differenza vendita al +58%: 2.710 euro ai 1.708 euro degli occupati in Italia.