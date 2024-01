Top Employers, dove si lavora meglio in Italia? Ecco le 147 aziende a cui mandare il curriculum: l'elenco completo

Quali sono le aziende dove si lavora meglio? L'edizione 2024 delle "Top Employers Italia" ha certificato 147 aziende italiane impegnate nel miglioramento dell'ambiente di lavoro e nel benessere dei dipendenti. Il riconoscimento è stato conferito dal Top Employer Institute, che in 33 anni ha certificato 2.303 aziende in 121 Paesi.

Le aziende certificate devono soddisfare elevati standard di lavoro secondo la HR Best Practices Survey, che valuta sei macro aree nell'ambito delle risorse umane. La certificazione è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie dedicate alla gestione del personale e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l'ambiente di lavoro e il mondo del lavoro. Di queste, 44 hanno ottenuto anche la certificazione Top Employers Europe 2024, estesa a chi raggiunge la certificazione in almeno 5 Paesi europei, e 13 sono state riconosciute anche come Top Employers Global 2024, certificazione riservata a chi è presente in più Paesi su più Continenti.

Un terzo livello di certificazione attesta la presenza in numerosi Paesi su più Continenti, con un totale di 17 Paesi coinvolti.