Joe Tacopina, l'avvocato di Trump ed ex patron del Venezia ora rischia la C con la Spal

VENEZIA - Sì è proprio lui: il capo del collegio difensivo dell'ex presidente americano e miliardario Donald Trump è Joe Tacopina. L'ex patron (vincente) del Venezia Calcio ora ha però una preoccupazione in più: rischia la serie C con la Spal. Uno dei legali più famosi d'America, anzi in questo momento certamente il più famoso e principe del foro di New York è infatti un grande appassionato di calcio anche per le sue origini italiane (papà romano e mamma palermitana), ma da una decina d'anni è anche protagonista di una serie di passaggi di proprietà che hanno portato un po' di America nel campionato italiano e in laguna.