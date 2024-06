JESOLO - Ricorso al Tar nella Umg 5: ieri mattina si è tenuta davanti ai giudici amministrativi del Tar l'attesa udienza per la richiesta di sospensiva dell'occupazione anticipata della spiaggia concessa dal Comune ai nuovi gestori. Ad avanzarla sono stati i concessionari uscenti del Consorzio stabilimenti centrali riuniti scarl, dopo aver ricevuto la parte mancante di documentazione dal Comune che, in questo caso, hanno chiesto la sospensione dell'anticipata occupazione rilasciata dal Comune alla Cbc srl, la società che si è aggiudicata il bando per la gestione ventennale di questo comporto attuato in conformità con la legge regionale numero 33.