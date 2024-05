JESOLO - Accordo raggiunto per due dei tre chioschi all'Umg 7 che ieri hanno finalmente riaperto i battenti. In via di definizione anche la situazione nella Umg 5, dove i legali della Cbc srl e dei quattro chioschisti hanno raggiunto un'intesa che verrà sottoscritta nelle prossime ore. Nel comparto Marconi i due chioschi che si erano rivolti all'avvocato jesolano Giacomo Vallese hanno raggiunto l'intesa con la Sebi srl, la società che si è aggiudicata la concessione ventennale del comparto.