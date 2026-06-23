La strage dei giovani sulle strade di Veneto e Friuli: dalla piccola Favour all'aspirante agente Gabriele. Otto vite spezzate in una settimana

E' emergenza sulle strade: sempre più vite, soprattutto di giovani, vengono spezzate in incidenti d'auto. In Italia, secondo i dati dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale dell'Asaps, nell'ultimo fine settimana sono morte 40 persone di cui nove minori. Numeri che hanno spinto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a incontrare oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per un vertice dedicato al tema della sicurezza sulle strade.

Nel solo Nordest, tra Veneto e Friuli, le vittime sono state otto da lunedì scorso.