Caduta sulla pista da ballo per colpa del pavimento scivoloso, la discoteca Casa di Caccia condannata in Appello a risarcire la donna per oltre 40mila euro

MONASTIER (TREVISO) - Scivola sulla pista da ballo bagnata dai cocktail e si rompe polso e piede. Il locale della movida trevigiana, Casa di Caccia, condannato anche in appello a risarcire con oltre 40mila euro la donna ma la battaglia della 66enne mestrina vittima dell'incidente non è ancora finita. Infatti, la società Gicar srl della famiglia Venerandi che all'epoca dei fatti, nel 2012, gestiva il noto locale notturno di Monastier è stata messa in liquidazione e proprio all’indomani della sentenza è stata pure cancellata e dovrà essere quindi intraprendere anche un’azione “fallimentare” per recuperare gli oltre 40mila euro di risarcimento stabiliti in ben due gradi di giudizio, che però di fatto sfiorano i 60mila euro contando anche le ulteriori rivalutazioni e le spese legali. La colpa del locale? Quella di non aver ripulito la pista di ballo resa una "saponetta" dai cocktail versati dai presenti. Proprio l'effetto scivoloso ha fatto cadere a terra la donna che si è fratturata un polso e un piede.