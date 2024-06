Incentivi auto 2024 al via. Dalle ore 10 di oggi, lunedì 3 giugno, sarà infatti nuovamente possibile accedere all'Ecobonus prenotando i contributi attravreso la piattaforma per acquistare veicoli a basse emissioni inquinanti. Lo prevede la circolare del 27 maggio del ministero delle Imprese e del Made in Italy, emanata in seguito alla pubblicazione in Gazzetta del Dpcm 20 maggio 2024, che ha rimodulato gli stessi incentivi per gli acquisti effettuati dal 25 maggio al 31 dicembre 2024. Dalla tabella ai requisiti Isee: ecco una guida completa.

Incentivi auto 2024, come funzionano: ecco come ottenere fino a 14mila euro e quando. Domande e risposte