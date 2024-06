Si avvicina sempre di più la scadenza per il pagamento dell'acconto dell'Imu (Imposta Municipale Unica), prevista ufficialmente per il 16 giugno, ma posticipata a lunedì 17 giugno, il primo giorno lavorativo disponibile dopo il termine stabilito. Nonostante siano già state deliberate per l’anno corrente, le variazioni in aumento non verranno prese in considerazione per quanto riguarda l'acconto di giugno. I cambiamenti che ci saranno suggeriscono che gli aumenti previsti, pur essendo parziali, riflettono una tendenza verso un incremento delle aliquote. In parte, è già possibile rendersi conto di quali saranno i futuri rincari.