PADOVA - Le imprenditrici padovane sono numerose e tenaci: nonostante le difficoltà degli ultimi anni, infatti, le aziende guidate da donne non solo non sono diminuite ma in rapporto al numero totale sono aumentate. Oggi, a Padova, un'azienda su cinque è "rosa" e, sul totale delle cariche femminili, 4 donne su 10 ricoprono il ruolo di amministratrici delegate, consigliere o presidentesse. È quanto emerge dal report sul mondo dell'imprenditoria femminile realizzato dall'Ufficio studi della Camera di commercio, che l'ha pubblicato ieri in vista della Giornata internazionale dei diritti della donna.

Quante sono le imprese "rosa"

Secondo l'indagine, le imprese femminili attive a Padova trimestre sono 17.800 su 85.400, pari al 20,8%. Un dato che rivela come queste aziende abbiano retto meglio delle altre negli ultimi anni. All'inizio del 2017, infatti, la percentuale di imprese femminili era del 20%: il cosiddetto "tasso di femminilità" (il rapporto tra il numero di sedi femminili e il numero di sedi totali) è quindi cresciuto.

Dove ci sono più donne

La dinamica positiva delle imprese femminili è trainata dal terziario dove a spiccare è il settore della sanità (31,3% sono sedi femminili, 180 in termini assoluti) e del turismo (29,3% sono sedi femminili, 2.150 in termini assoluti), seguito dall'agricoltura (il 24,3% delle sedi sono femminili, 2.700 in termini assoluti). Le imprese rosa risultano sottorappresentate invece nel settore delle costruzioni, dove la quota di sedi femminili rappresenta appena il 4,8% del totale (570 sedi femminili, 11.400 maschili) e nel manifatturiero che registra un 17,4% di sedi femminili sul totale (1.700 femminili, 8 mila maschili).

Donne al comando

Analizzando il numero di cariche nelle imprese attive della provincia, emerge che il 27,8% delle cariche (41mila persone) sono ricoperte da donne, contro il 72,2% degli uomini (106mila). La maggior rappresentanza femminile si ha tra i soci, dove le donne costituiscono il 40%, mentre nelle cariche amministrative si scende al 24,3%. «Le imprese femminili della nostra provincia - commenta Elena Morello, presidente del Comitato per l'imprenditoria femminile della Cciaa - hanno mostrato una certa resilienza negli ultimi cinque anni, nonostante le conseguenze di un complesso scenario nazionale e internazionale legato alla pandemia prima e al conflitto in Ucraina poi. Nella giornata internazionale che celebra il ruolo della donna, siamo tutti chiamati a realizzare una vera e propria svolta culturale per sostenere l'imprenditoria femminile».

«Come Cif, nel 2022, oltre a pubblicare un bando in favore della conciliazione lavoro-famiglia abbiamo avviato lo sportello donna-impresa al quale si sono già rivolte 130 donne e 42 imprese femminili già avviate. Inoltre, per quest'anno ci impegneremo a informare le imprese padovane sulla possibilità di ottenere la certificazione della parità di genere perché si possano concretamente ridurre il divario di genere, la disparità salariale e di ruoli nelle pmi del nostro territorio».