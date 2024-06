VENEZIA - Una nuova sponsorizzazione che punta a migliorare il servizio del traghetto da parada, grazie ad una nuova collaborazione fra l'azienda trevigiana Fly - con il marchio Keh-Noo - e l'Associazione Gondolieri. La presentazione ieri, nello squero di San Trovaso, alla presenza dell’assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga, per delineare i contorni di un neo progetto che porterà la categoria ad indossare l’edizione speciale di una calzatura che si rifà ad una scarpa italiana da atletica degli anni ‘70, acquistata in un mercatino di Berlino e riemersa dagli archivi del Gruppo, che ha deciso di darle una seconda vita nel periodo della pandemia. Una versione estiva ed invernale che, con l’acquisto di chiunque sia interessato, permetterà di rafforzare il più antico servizio pubblico non di linea al mondo.

I PROVENTI

Una percentuale derivante dalle vendite verrà infatti destinata proprio all’associazione, che ormai da anni gestisce in autonomia i cinque stazi del traghetto da parada lungo il Canal Grande. Associazione che non è nuova a questo genere di collaborazioni: basti pensare a quella avviata con il Consorzio australiano della lana merino Woolmark Company, già fornitore delle divise invernali prodotte esclusivamente dallo storico negozio d’abbigliamento veneziano Emilio Ceccato. Oppure alla più recente con l’azienda veneziana Mavive che, attraverso il marchio The Merchant of Venice, ha posto una targa con il proprio logo all’interno delle gondole da traghetto a sostegno dell’attività. «Con il finanziamento che otterremo – ha spiegato il presidente Andrea Balbi – ci occuperemo della manutenzione delle nostre barche, dei pontili, dei pali e dei remi. Insomma, di tutto ciò che fa parte di questo servizio, che serve ad “alleggerire” il carico di passeggeri della linea Actv».

SERVIZIO DA POTENZIARE

Il consigliere delegato alla gondola, Aldo Reato, ha sottolineato invece come l’intenzione della categoria, della quale lui stesso fa parte, sia quella di potenziare un servizio già rinforzato, in via sperimentale, nello stazio di San Tomà, con un raddoppio di barche in alcune fasce orarie. «Ne abbiamo in cantiere altre due – ha spiegato Reato – Verranno utilizzate non appena concluse: entro la fine dell’anno saranno pronte e a quel punto valuteremo dove sarà meglio collocarle, in base alle esigenze riscontrate. Più quantità è sinonimo di maggiore qualità». Ed è stato lo stesso consigliere a fornire qualche numero: nel contingente dei sostituti gondolieri, circa 150 quelli complessivi, fra i quali anche una quindicina di donne.