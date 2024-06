VIGONOVO - Una perizia psichiatrica per accertare l’eventuale incapacità totale o, quantomeno, un parziale vizio di mente. Sarà questa, con molte probabilità, una delle strategie della difesa di Filippo Turetta, il ventiduenne padovano di Torreglia, accusato di aver ucciso l’ex fidanzata, Giulia Cecchettin, la sera dell’11 novembre 2023, tra Vigonovo e Fossò, in provincia di Venezia.

Il legale dell’imputato, il professor Giovanni Caruso, per il momento non si sbilancia, e a tutti continua a ripetere che deciderà la linea da tenere dopo aver studiato attentamente tutti gli elementi raccolti dal sostituto procuratore Andrea Petroni, in un fascicolo d’inchiesta particolarmente corposo, ricco di analisi e accertamenti tecnici. Turetta non risulta esser mai stato in cura per problemi psicologici o psichiatrici ma, alcuni suoi comportamenti, emersi durante gli accurati accertamenti effettuati dagli investigatori, hanno aperto uno squarcio inatteso, che potrebbe aiutare la difesa ad ottenere il via libera ad una perizia finalizzata ad accertare la sua capacità di intendere e di volere nel momento in cui ha ucciso Giulia.