Giovanna Pedretti, chi ha scritto la recensione? Google verificherà chi è l'autore. Lei convocata dai carabinieri il giorno prima di morire

Le ultime ore di Giovanna Pedretti, titolare d’una pizzeria a Sant'Angelo Lodigiano, insultata su Internet per una recensione giudicata da molti falsa, sono ora sotto esame degli inquirenti. La donna era finita su tutti i giornali per aver risposto a una recensione in cui si criticava la presenza di gay e disabili nel suo locale. Domeica mattina la sua auto è stata trovata sulle rive del fiume Lambro dove Giovanna si è tolta la vita. E ora si indaga per istigazione al suicidio.