PORDENONE - Non è il primo presidente del Consiglio a passare da queste parti e non sarà neanche l'ultimo. Ma la visita di Giorgia Meloni in città verrà ricordata anche per la suggestiva coincidenza con la data dell'8 marzo. La prima premier donna a Pordenone nel giorno della Festa della donna. Tutto è stato preparato nei minimi dettagli in riva al Noncello, per accogliere tra poche ore, nel migliore dei modi, il primo ministro. Strade blindate, misure di sicurezza rafforzate e occhi puntati sul teatro Verdi, dove farà la prima tappa, insieme ai ministri Luca Ciriani e Raffaele Fitto, e al presidente della regione Massimiliano Fedriga, per la firma dell’accordo sui Fondi di Sviluppo e Coesione 2021-2027, il piano degli interventi per il Friuli Venezia Giulia con obiettivi di crescita infrastrutturale, economica e sociale. Un momento che entrerà nella storia della città, promossa per un giorno al ruolo di "capoluogo" regionale. Nell'agenda di Meloni l'impegno pordenonese è strettamente istituzionale. Tuttavia, la firma del protocollo sarà anche l'occasione per sostenere la candidatura del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani alle europee. Negli anni, diversi sono stati i primi ministri passati di qua.