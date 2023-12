ROVIGO - Una pioggia di finanziamenti, per un ammontare complessivo di 11 milioni, destinati a migliorare la vita di tutti i cittadini su più fronti: dalla mobilità sostenibile alle aree verdi, passando per l’edilizia residenziale pubblica, la digitalizzazione, la rigenerazione di spazi urbani di rilevanza culturale e storica. Sono tutti settori nei quali le 13 amministrazioni che fanno parte di Auro (Autorità urbana di Rovigo), hanno elaborato dei progetti che sono stati inseriti nella Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile approvata dalla Regione e finanziata con i fondi comunitari del Programma 2021-27. Dopo quasi due anni di lavoro, divisi in diverse fasi, cui hanno preso parte gli uffici di tutte le 13 amministrazioni che fanno parte dell’area vasta, ossia Adria, Arquà, Badia, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Lendinara, Lusia, San Martino, Pontecchio, Villadose, Villanova del Ghebbo oltre a Rovigo, la Regione ha dato il via libera alla Strategia e adesso è il momento di passare alla fase operativa. Tradotto: dalla progettazione si passa alla realizzazione di questa. A Palazzo Nodari l’avvio della fase operativa è stata illustrata dal sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo, dall’assessore alla Progettazione sovracomunale Luisa Cattozzo e i rappresentanti di 8 degli altri 12 Comuni. «È un momento importantissimo - ha evidenziato il sindaco di Rovigo - perché siamo arrivati a un primo passo che da una parte è la conclusione di un percorso di natura progettuale, dall’altra è l’avvio della messa a terra degli interventi. Tra l’altro la costituzione di Auro apre lo scenario della possibilità di future collaborazioni per vari tipi di finanziamento derivanti dai bandi europei. Le Autorità urbane sono soggetti che esistono nella legislazione regionale dal 2017, ma questo territorio non le aveva mai usate».