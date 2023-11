Filippo Turetta, il primo giorno di carcere. Il colloquio con il frate cappellano: ha chiesto dei libri da leggere. Domani nuovo incontro con il suo avvocato

VERONA - Domani, 27 novembre, è previsto il nuovo incontro tra Filippo Turetta e il suo avvocato Giovanni Caruso. Per Filippo il nuovo incontro in carcere col suo legale sarà un momento importante per delineare la strategia difensiva in vista dell'interrogatorio di martedì davanti al gip di Venezia, Benedetta Vitolo. Nel frattempo, mano a mano vengono a galla dettagli nell'inchiesta sull'atroce omicidio di Giulia Cecchettin.