PADOVA - Giro di vite della Soprintendenza per il luna park di Prato della Valle che, rispetto al passato, cambia anche le date di apertura e chiusura. Torna, dunque, con qualche novità, uno degli appuntamenti più amati dai bambini padovani e non solo. Ieri hanno fatto il loro ritorno in Prato le tradizionali giostre legate alla festa del Santo, e contrariamente alla tradizione non resteranno a Padova fino al 13 giugno (festa di Sant'Antonio), ma prolungheranno la loro presenza fino a domenica 16 giugno.