Ferragni, il social media manager: «La nuova tattica è sbagliata, il suo modello è morto. Fedez? Più potente di lei come influencer»

«La "vecchia e cara" Chiara Ferragni, piena di dolcezza e carità, non esiste più». Per Riccardo Pirrone, presidente dell'Associazione Nazionale Social Media Manager, la nuova tattica Instagram è (con i commenti sbloccati solo a chi la segue) sbagliata. E le aziende non si azzarderebbero più a sponsorizzare un contenuto con lei «rischiando di essere travolte da shitstorm». Cosa dovrebbe cambiare? Il suo modello ormai è finito? Le risponde del del CEO e digital strategist di KiRweb, agenzia creativa romana.