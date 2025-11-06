PADOVA - Cercare di scegliere bene oggi, per lavorare domani. È il messaggio che guiderà studenti e famiglie al Salone dell'orientamento "Exposcuola", che da oggi (6 novembre) fino a sabato (9 novembre) animerà i padiglioni della Fiera. Tra i diversi incontri proposti spicca quello di sabato (alle 9.30) dal titolo "Come orientarsi: una bussola per il tuo futuro" in cui la Camera di Commercio e l'Ufficio scolastico territoriale presenteranno, dati alla mano, la mappa delle professioni più richieste nel prossimo futuro.

Le professioni più richieste

A illustrare il quadro sarà Francesco Berni, comunicatore del sistema informativo Excelsior di Unioncamere, insieme allo psicologo del lavoro Angelo Boccato. L'appuntamento offrirà ai ragazzi una panoramica reale e aggiornata sui profili più ricercati dalle imprese padovane e venete, utile per compiere scelte scolastiche e professionali consapevoli. Secondo i dati del sistema informativo Excelsior (SIE) di Unioncamere, da qui al 2029 il Veneto avrà bisogno di oltre 321mila nuovi lavoratori, 280mila nello scenario economico negativo, pari all'8,6% della domanda nazionale. Numeri che raccontano un territorio in trasformazione, dove tecnologia, servizi e turismo continuano a trainare l'occupazione. Nel territorio provinciale i dati Excelsior mettono in evidenza una forte domanda di diplomati tecnici e professionali.