A Casarano (Lecce) è stato arrestato il 28enne che produceva banconote false, contattava gli acquirenti tramite chat su Telegram e infine spediva interi pacchi usando le etichette di una piattaforma per la compravendita di abiti usati per non destare sospetti. Il prezzo a spedizione? Il 10% del valore nominale delle banconote nel pacco. I militari, dopo attente e lunghe ricerche, hanno trovato e smantellato la stamperia casalinga del falsario. Per questo un 28enne originario di Casarano (Lecce), Simone Giuseppe Alfarano, è stato arrestato dai carabinieri di Roma in esecuzione di una misura cautelare in carcere firmata dal gip di Lecce, Anna Paola Capano, su richiesta del sostituto procuratore Maria Grazia Anastasia.