SANTA GIUSTINA (BELLUNO) - È morto l'imprenditore Emilio Pandini, figura molto conosciuta nel comune di Santa Giustina e in tutto il territorio provinciale, profilo di spicco dell'associazionismo sportivo e non solo. Aveva 87 anni, è stato anche consigliere comunale di Santa Giustina negli anni novanta. L'ultimo saluto verrà dato martedì alle 14.30 nella chiesa di Santa Giustina. Dopo le esequie la salma verrà cremata e le ceneri riposeranno nel cimitero comunale a fianco del figlio Enrico.









Il ritratto

Pandini ha dedicato la sua vita alla famiglia, all'amata moglie Valda ed ai figli Emilio, Emanuele ed Enrico, quest'ultimo prematuramente scomparso in un incidente stradale. Un lutto che ha segnato profondamente quest'uomo buono e disponibile, che ha sempre affiancato alla vicinanza alla sua famiglia anche un grande impegno per la comunità di Santa Giustina. In particolar modo, ha saputo coniugare la sua grande passione per lo sci con le attività del gruppo sportivo della sezione dell'Ana di Feltre e come presidente in passato dello sci club Nevegal. Ora si stava dedicando agli adorati nipoti, Isabella e Leonardo, ma un'infezione lo ha portato via in brevissimo tempo. Dopo aver lavorato come idraulico in Svizzera, nel 1970 avviò un'attività di installazione di impianti idraulici e termoidraulici. Un'attività che ha sempre portato avanti con grande professionalità tant'è che è stato insignito del riconoscimento di maestro artigiano. Pandini era anche stato nominato Cavaliere della Repubblica.