VITTORIO VENETO (TREVISO) - Una maggiore sicurezza per i cittadini con azioni mirate per contrastare baby gang e ridurre i furti in abitazione, un accesso sud alla città lungo via Rizzera che sia più decoroso, poche ma precise opere pubbliche da mettere con priorità in agenda – tutti d’accordo sull’urgente intervento sulle piscine comunali - e tutela dell’ospedale di Vittorio Veneto con la riassegnazione di un primariato per il pronto soccorso: sono stati questi i temi al centro del confronto tra i quattro candidati sindaco di Vittorio Veneto. Ieri mattina, nella sede del Gazzettino, faccia a faccia tra Mirella Balliana, 52 anni insegnante di educazione fisica, consigliere comunale di opposizione uscente e candidata della coalizione di centrosinistra formata da Pd, Rinascita Civica-Partecipare Vittorio, Progetto Vittorio Futura, Vittorio Vive e civica Mirella Balliana Sindaco; Giovanni Braido, avvocato 58enne, leghista e già vice di Giancarlo Scottà per 10 anni, che guida una coalizione di centrodestra formata da Lega, Fratelli d’Italia, Indipendenza Veneta, Forza Vittorio e civica Giovanni Braido Sindaco; Luisa Camatta, 41 anni, consulente di immagine, volto nuovo di questo appuntamento elettorale e candidata di Rete Civica per Vittorio Veneto; Gianluca Posocco, 48 anni, agente di commercio e assicuratore, ex leghista ora civico, vicesindaco uscente, candidato della coalizione di area centrodestra formata da Forza Italia, lista Toni Da Re e civica Gianluca Posocco Sindaco.