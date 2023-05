TREVISO - Invece di scorci più noti, sceglie come suo luogo simbolo Palazzo Moretti. «Fa parte della mia storia personale: sono entrato qui la prima volta nel 1976 da giovane medico condotto e poi ci ho lavorato per molti anni». E poi perché, essendo stata la prima sede del Distretto sanitario, rappresenta in qualche modo quei temi sanitari, sociali e demografici che lui e il suo partito vogliono mettere al centro dell’azione politica e amministrativa. Luigino Rancan, 74 anni, è il candidato sindaco per il Popolo della Famiglia alle prossime comunali di Treviso. Partiamo dalla biografia. Ha lavorato come medico per oltre quarant’anni. «Sono originario della provincia di Vicenza, mi sono trasferito nella Marca dopo il matrimonio, perché mia moglie è di Conegliano. Dopo la laurea, la mia idea era lavorare in ospedale, ma prima volevo fare un’esperienza sul territorio. Mansuè era rimasta senza medico condotto interino, come si diceva allora: dovevo rimanere una settimana, l’ho fatto per 11 anni e risiedo lì da 47. Con la riforma sono diventato dipendente dell’Usl: prima responsabile del distretto di Oderzo, poi, con l’incorporazione a Treviso, responsabile delle cure primarie e infine della continuità assistenziale. Sono in pensione da circa 9 anni e mezzo».