Tutto pronto per il matrimonio non reale più reale dell'anno. Oggi, 7 giugno, Hugh Grosvenor, 33 anni, il settimo duca di Westminster, l'uomo sotto i 40 anni più ricco del Regno Unito, sposerà la sua Olivia Henson, 31 anni, nella cattedrale di Chester. Grande amico di William e, soprattutto, di Harry, Hugh frequenta fin da piccolo gli ambienti Royal e ha insistito a invitare entrambi i fratelli. Ma ha poi ha dovuto scegliere. Pare che il duca di Sussex si sia offeso del fatto che Grosvenor ha preferito affidare a William e non a lui il ruolo di usciere alla cerimonia. E nonostante sia padrino anche di Archie, ha voluto George come paggetto.

