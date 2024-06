SANTO STEFANO - Protesta “preventiva” degli utenti del Comelico di Dolomiti Bus. E si preannuncia una settimana di passione per chi utilizzava le corse del mattino verso il Centro Cadore. La bufera comeliana su Dolomiti Bus cresce con il passare delle ore. Dopo le corse domenicali saltate in entrata ed uscita dal comprensorio, sull’intero anno, da domani, spariscono le corse utilizzate dagli operai pendolari. Fra poche ore entra in vigore il nuovo orario generale del servizio di trasporto locale provinciale. E dal prospetto della linea 33, che collega Cima Sappada a Calalzo, sono cancellati i collegamenti tradizionali e da sempre attivi, a prescindere dalle stagioni e dall’apertura delle scuole.

ALL'ALBA

In particolare ad essere cassate sono le corse in partenza dalla vicina località friulana alle 6.28 e 7 in punto. In loro sostituzione fa la comparsa quella delle 6, dal lunedì al venerdì. Come dire che un lavoratore di Presenaio, diretto a Domegge, dove lo aspetta l’azienda con turno dalle 8, deve salire sul pullman alle 6.18 per arrivare a destinazione alle 6.52. Qui aspetterà oltre un’ora. Non avendo alternative, poiché il mezzo successivo transiterà alle 8.38. Ma le pesanti modifiche non riguardano solo il mattino. Anche nel pomeriggio, risultano scomparse altre corse, abitualmente utilizzate dai dipendenti, pubblici e privati, che varcano la galleria del Comelico per il rientro a casa.

LA MOBILITAZIONE

La protesta si sta alzando. «Paghiamo l’abbonamento – afferma una preoccupata pendolare, a nome di altri colleghi – e chiediamo che l’azienda ripristini le corse “degli operai”». Le scelte sull’orario penalizzano sia i pendolari sia chi opera nel settore turistico. Per esempio, la persistente mancanza di corse domenicali non aiuta il settore, tanto più considerando che molti turisti si affidano al treno fino a Calalzo. La Dolomiti Bus conferma la riduzione delle corse comeliane ed anticipa che eventualmente provvederà con delle modifiche migliorative. Non nasconde che il Comelico risulti meno connesso di prima e che, teoricamente, le linee toccate sono quelle vuote. Anche se i pendolari affermano il contrario. «Come accade nelle altre circa 700 aziende italiane – spiega la Dolomiti Bus, che sottolinea di essere presente per servire il territorio – in questo momento storico, quando entra in vigore un nuovo orario ci sono dei disservizi. La situazione verrà monitorata e con una tempistica molto rapida potrà essere modificata».

LA CONCORRENZA

L’azienda di trasporto pubblico nega, invece, che il depotenziamento della linea del Comelico sia dovuta al parallelo potenziamento di quelle di Cortina e delle Tre Cime di Lavaredo. «Effettivamente sono state potenziate – conclude Dolomiti Bus – in base a studi di flussi. Ma non corrisponde assolutamente alla realtà che i due eventi sia collegati tra loro». L'avvio dell'orario estivo del trasporto pubblico locale, attivo fino al 10 settembre, quando ritornerà quello invernale con le corse scolastiche, ha ottenuto il via libera degli uffici della Provincia.

LA PROVINCIA

«L’orario estivo 2024 – spiega il consigliere provinciale delegato ai trasporti Massimo Bortoluzzi– ricalca in buona parte quello dello scorso anno, soprattutto sul fronte del servizio extraurbano. Ci sono alcune modifiche che sono state introdotte per migliorare il servizio, a beneficio dei residenti, dei lavoratori e anche dei turisti. La chiusura delle scuole consente di spostare autisti e mezzi in altre fasce orarie, assicurando anche collegamenti a misura di turista, specialmente in alcune aree della nostra montagna. Non dovrà essere tralasciato però il servizio per i residenti. In ogni caso su tutte le corse sarà effettuato un monitoraggio e in sinergia con Dolomiti Bus saranno eventualmente possibili modifiche in caso di esigenze particolari che dovessero emergere».