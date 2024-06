VENEZIA - Un altro anno record e quasi 900 milioni di dividendi già nella cassaforte degli eredi di Leonardo Del Vecchio. Delfin, la holding lussemburghese che custodisce le quote di Essilorluxottica (32,2%), Covivio (27,2%, fa attività immobiliare), Mediobanca (19,9%), Generali (9,8%) e Unicredit (1,9%) oltre ad altre partecipazioni minori, ha visto crescere il valore delle partecipazioni a 40 miliardi e ha riportato ricavi totali, sotto forma di dividendi dalle partecipate, pari a 890 milioni, in aumento del 23% rispetto all'esercizio precedente. E non è finita qui. Per l'anno in corso poi, sulla base del buon andamento delle sue partecipazioni, Delfin stima di ricevere, entro il prossimo 31 dicembre, oltre 1 miliardo di dividendi.

Una cifra mai vista prima nella sua storia e che solo in parte andrà nelle tasche degli otto eredi. Per statuto ai soci Delfin distribuisce al massimo il 10% dell'utile, non comunicato, mentre il 5% dei profitti spetta alla fondazione Del Vecchio che si occupa di progetti con un impatto economico e sociale. I numeri sono stati diffusi dopo l'assemblea che si è tenuta in Lussemburgo sotto la presidenza di Francesco Milleri, ed è servita ad approvare all'unanimità il bilancio del 2023, «un altro anno record per redditività e crescita del valore delle diverse partecipazioni».