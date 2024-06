Il meccanismo, secondo la Regione Fvg, sarebbe lo stesso denunciato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: anche in Friuli Venezia Giulia, dietro ai cosiddetti "Decreti flussi" si nasconderebbe una rete tesa a favorire l'immigrazione irregolare. Un'organizzazione o più soggetti indipendenti tra loro che sfruttando la norma per gli ingressi di lavoratori extracomunitari regolari in Italia si baserebbe su dichiarazioni false e su veri e propri furti d'identità per spalancare le porte del Friuli Venezia Giulia a migranti senza i titoli per lavorare o soggiornare in regione. Il percorso è il medesimo rispetto a quello seguito dal governo: un esposto, depositato dalla presidenza Fedriga all'autorità giudiziaria. La base, invece, una serie di segnalazioni della polizia postale.

E i numeri sembrano essere letteralmente esplosi nel 2024, con più di 400 posizioni sospette solo a Trieste, una cinquantina nel Goriziano e altre 400 tra le province di Pordenone e Udine



Il sospetto che alle spalle del "sistema" ci sia chi ci guadagna è fondato: «È molto probabile - filtra dagli uffici del Lavoro della Regione - che i migranti paghino per ottenere il permesso di entrare».