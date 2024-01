Critics choice awards 2024, look pagelle: Margot Robbie ed Emily Blunt gemelle (7), il ritorno di Meg Ryan (10), Jennifer Aniston "ricicla" l'abito (6)

Sfilata di star per la 29esima edizione dei Critics Choice Awards che si è tenuto al Barker Hanger di Santa Monica, in California. Trionfa il rosso sfoggiato da due delle prime donne della serata, Margot Robbie ed Emily Blunt. Ma, in generale, le attrici sul red carpet decidono di andare sul sicuro, anzi sul sicurissimo, sfoderando così outfit dall'eleganza classica e sobriamente neri. Con qualche eccezione e graditi ritorni (vedi Meg Ryan). Ecco tutti i look.