PREMARIACCO (UDINE) - Si continua a setacciare il Natisone, ma di Cristian Casian Molnar ancora non c'è traccia. Stando alle ultime notizie nel corso delle ricerche sono stati trovati degli indumenti, che però non appartengono al 25enne romeno. Il ragazzo è stato travolto dalla piena del fiume lo scorso 31 maggio, insieme alla fidanzata Bianca Doros e all'amica Patrizia Cormos, entrambe connazionali, le cui salme invece sono già state recuperate il 2 giugno. Da venerdì sera, a Premieracco, è presente anche il fratello di Cristian. È giunto dalla Romania per assistere alle ricerche, a cui partecipano un'ottantina di persone, tra vigili del fuoco e volontari della Protezione civile Fvg, con elicotteri, droni e varie imbarcazioni. Sotto la lente c'è un'ampia zona del fiume.