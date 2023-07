Mestre. Concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a San Giuliano il 7 luglio, come cambia la viabilità. Da lunedì a sabato i divieti di transito e di sosta

MESTRE - C'è grande attesa per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari che si terrà venerdì 7 luglio al Parco San Giuliano. Tuttavia, la viabilità sarà segnata dall'evento della giovane band in quanto non ci saranno treni notturni e le oltre 60 mila persone presenti dovranno muoversi con mezzi privati. Va da sé che le strade adiacenti all’area della manifestazione saranno interessate da intensi flussi di traffico veicolare e pedonale.

Per disciplinare dunque la circolazione stradale e contrastare la cosiddetta "sosta selvaggia", la Polizia locale ha emanato un'ordinanza che prevede da una parte dei parcheggi "eccezionali" e, dall'altra, il divieto di transito in alcune vie. Di seguito il dettaglio.

Aree di divieto di sosta previste

Dal 3 al 6 luglio, dalle 0.05 alle 6.00, in Venezia - Marghera: divieto di sosta con rimozione del veicolo presso il parcheggio adiacente l’ex “Pala Expo Padiglione Aquae” , presso l’ ex parcheggio Covid di via dei Petroli , lungo la via Ferraris e lungo la via delle Industrie (dall’intersezione con Via Ferraris fino alla Rotatoria Via Ferraris/Via delle Industrie).

Dalle ore 14.00 del giorno 6 luglio 2023 alle ore 01:00 del giorno 8 luglio 2023, e comunque sino a cessate esigenze, in Venezia - Mestre e Venezia – Marghera: divieto di sosta con rimozione del veicolo lungo la Via Ferraris, presso il parcheggio adiacente l'ex "Pala Expo Padiglione Aquae", lungo la Via delle Industrie (dall'intersezione con Via Ferraris fino alla Rotatoria Via Ferraris/Via delle Industrie) e presso l'ex parcheggio Covid di via dei Petroli.

​A partire dalle ore 12.00 (con orari differenziati) del 07 luglio 2023, sino alle ore 01:00 del 08 luglio 2023, e comunque sino a cessate esigenze, in Venezia – Mestre e Venezia – Marghera:

Divieto di transito dei veicoli lungo la Via Forte Marghera nel tratto compreso tra le Vie Ancona/Sansovino e i raccordi di San Giuliano ad eccezione di quelli condotti dai residenti nella stessa Via Forte Marghera e nelle vie comprese tra detta via e Viale San Marco.

Divieto di transito e di sosta con rimozione, anche per i residenti, lungo il tratto di Via Forte Marghera compreso tra la via che porta al Forte Marghera e i raccordi di San Giuliano. Questo tratto di via Forte Marghera sarà a senso unico di circolazione con direzione Mestre – Venezia.

Divieto di transito dei veicoli, lungo il Viale San Marco nel tratto compreso tra il Viale Sansovino e i raccordi di San Giuliano ad eccezione di quelli condotti dai residenti nello stesso Viale San Marco e nelle vie comprese tra detto Viale e Via Vespucci; i taxi provenienti da Mestre centro potranno percorrere il Viale San Marco, la rotatoria piccola di San Giuliano ed uscire quindi verso la via Orlanda.

Divieto di transito e sosta con rimozione dei veicoli lungo la Via Vespucci, a partire dalle ore 14.00, nel tratto compreso tra il Viale Sansovino/Via Anselmi e i raccordi di San Giuliano, ad eccezione di quelli condotti dai residenti nella stessa Via Vespucci.

Divieto di transito sia per i veicoli provenienti da Venezia, sia per i veicoli provenienti da Mestre lungo il Cavalcavia di San Giuliano. Sarà invece consentito il transito dei pedoni.

Aree di sosta consentite

Dalle ore 12.00 del giorno 7 luglio 2023 alle ore 01.00 del giorno 8 luglio 2023:

Nel parcheggio posto di fronte al ponte adducente all'ingresso principale del Forte, sarà consentita la sosta di ciclomotori e motocicli (da chiunque condotti)

(da chiunque condotti) All’interno del Forte Marghera sarà consentita la sosta dei velocipedi e dei monopattini elettrici, secondo le indicazioni di segnaletica ad essi dedicati.

Divieti da cui sono esonerati i partecipanti all'evento

Dalle ore 12.00 del giorno 7 luglio 2023 alle ore 01.00 del giorno 8 luglio 2023, e comunque sino a cessate esigenze, in Venezia – Marghera. Sono esclusi i veicoli condotti da soggetti in possesso del biglietto d’ingresso per il concerto dai seguenti:

Divieto di transito e di sosta con rimozione del veicolo lungo la Via Ferraris, che diventa a senso unico di circolazione con ingresso dalla Rotatoria Via Ferraris/Via delle Industrie. Dal divieto di transito sono esclusi i veicoli facenti riferimento alle attività produttive site in zona.

Divieto di sosta con rimozione del veicolo presso il parcheggio adiacente l'ex "Pala Expo Padiglione Aquae".

Divieto di transito e di sosta con rimozione del veicolo lungo la Via delle Industrie, che diventa a senso unico di circolazione dall'intersezione con Via Ferraris fino alla Rotatoria Via Ferraris/Via delle Industrie. Dal divieto di transito sono esclusi i veicoli facenti riferimento alle attività produttive site in zona.

Divieto di sosta con rimozione del veicolo presso l'ex parcheggio Covid di via dei Petroli.

Divieto di sosta con rimozione dei veicoli lungo la Via Vespucci

Dalle ore 02.00 del giorno 07 luglio 2023 alle ore 01:00 del 08 luglio 2023, e comunque sino a cessate esigenze, in Venezia – Mestre: