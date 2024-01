Chiara Ferragni, la pubblicità social in Italia vale 323 milioni: chi potrebbe ereditare il suo impero milionario

Il fenomeno Chiara Ferragni sopravviverà al disatro creato dal caso pandoro? Le aziende della moda, che l’hanno scelta regolarmente per le campagne promozionali via social, annullerano i loro contratti? E se questo succederà chi erediterà una porzione del suo fatturato milionario? La pubblicità via social (l’influencer marketing) conosce il primo terremoto della sua giovane storia. I due anni di pandemia hanno spinto il commercio elettronico e, di conseguenza, anche le fortune degli influencer. Ma cosa cambierà ora?