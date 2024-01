Chiara Ferragni, insulti ai figli sui social. Gli esperti: «Rischio crisi del rapporto con la madre»

Gli insulti non risparmiano i figli di Chiara Ferragni. L'odio contro l'influencer è esploso sui social dopo lo scandalo pandoro, e non accenna a fermarsi. Il primo provvedimento dell'imprenditrice digitale è stato quello di bloccare i commenti sul suo profilo. Troppi, infatti, gli attacchi personali. Ma anche, purtroppo, a chi non c'entrava niente: come i bambini, Leone e Vittoria. I due, infatti, sono spesso protagonisti dei video della moglie di Fedez. Non tutti, però, sono d'accordo con questa esposizione mediatica. E così i deprecabili attacchi ai minori. C'è, però, chi mette in guardia da riprendere e mostrare i propri figli. «L'aspirazione più grande di un bambino in questo momento di 8 anni è quello di aprire un profilo sui social», avverte la Dott.ssa Giovanna Perricone, già presidente della Società Italiana di Psicologia Pediatrica e garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Palermo. «Spesso il genitore porta il figlio sulla platea del sociale senza comprenderne le conseguenze che si possono presentare dall'esterno - prosegue la professionista -, ma anche quei pericoli interni. C’è un’abitudine a mostrare quello che il figlio fa, quanto è bravo, quanto riesce ad avere successo nello sport. Ma questo spesso travalica e quindi induce nel bambino l'idea di una sorta di onnipotenza. E quindi il bambino crede che il virtuale sia il luogo dove puoi essere tutto e poi fare tutto. Un senso di onnipotenza che viene sconfessato poi dalla normalità della vita, che ti mette in condizione di avere anche grandi sconfitte e tu non li sai gestire più perché non sei abituato a gestire la frustrazione, sei abituato semplicemente a vederti in una logica onnipotente». Quali sono i rischi e quali i consigli per i genitori? C'è la possibilità per i figli di chiedere un risarcimento dei danni una volta adulti? Il parere del Dott. Cristian Pagliariccio, psicologo dell'educazione inserito nella Rete professionale di Psicologia scolastica dell' Ordine degli psicologi del Lazio.

Chiara Ferragni, i punti deboli quali sono. L'esperto: «Fedez inadeguato e figli troppo esposti alla gogna mediatica»