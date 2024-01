Chiara Ferragni, la crisi con Fedez e il weekend in montagna (da sola), lei toglie i commenti sui social e risponde: «Ora basta, risponderò solo alla magistratura»

Un weekend in montagna con mamma e figli, lontano dalla bufera che l'ha travolta dopo il caso del pandoro Balocco ma anche da Fedez e dalle voci che parlano di un matrimonio in crisi e di una forte frizione tra i due. Chiara Ferragni "scappa" da Milano e si prende una pausa. Non dai social, però, dove da qualche giorno è tornata a condividere momenti di vita con i suoi follower.