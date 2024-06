Chiara Ferragni, Damato: «Non mi ha licenziato, ho lasciato io e ho rispetto per lei»

Lo scorso febbraio «dopo attente e inevitabili riflessioni, ho deciso di dare le dimissioni (quindi no, non sono stato licenziato) dalle aziende con cui ho condiviso un percorso professionale incredibile, e per le quali negli anni ho dato tutto me stesso in termini di assoluta dedizione, idee, cuore e testa, sempre onorando i valori di onestà e correttezza che mi contraddistinguono». Lo scrive sui social Fabio Maria Damato dopo l’addio come dg e consigliere di Fenice srl e Tbs Crew, le due società di Chiara Ferragni.