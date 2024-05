Per la rateizzazione delle cartelle esattoriali arriva la prima guida ufficiale (PDF) dell'Agenzia delle Entrate. Il documento fornisce informazioni su quali somme sono rateizzabili, come presentare la domanda, modalità di pagamento delle rate ed effetti della rateizzazione o dell’eventuale decadenza.

Pagamento cartelle esattoriali a rate

I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate. Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di sei anni in caso di rateizzazione ordinaria, e 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.

VIDEO: watch?v=X1ZXTBXb_Aw