TREVISO - Sempre più richieste d’aiuto di sostegno al reddito, ma anche costi di gestione quasi raddoppiati per utenze, pulizie, acquisti e manutenzioni. Il bilancio della Caritas Tarvisina mostra con tutta evidenza l’aumento incontrollato dei costi che ha creato nuove “povertà nascoste”, «ovvero tutte quelle persone che - spiega la Caritas -. in un contesto ordinario riescono a vivere in maniera più che dignitosa ma che con l’esplosione dei prezzi dei beni primari e l’incremento delle tariffe dell’energia si sono trovate in difficoltà». Il 2022 si è differenziato anche in relazione alla tipologia di richieste che si sono concentrate più su interventi di sostegno al reddito anziché in spese mediche, come era stato nel biennio precedente. Tanti sono stati gli aiuti economici per contrastare il carovita, l’acquisto di beni di prima necessità e il pagamento delle utenze e degli affitti. «Il bilancio evidenzia che ci sono ancora tante difficoltà. Accanto alla povertà economica risulta sempre forte anche quella relazionale – spiega Don Davide Schiavon – troppe persone sono lasciate a loro stesse, senza appigli. C’è una brutta tendenza alla rassegnazione, dando per scontato che qualcuno debba per forza essere lasciato indietro».