VENEZIA - Sui tavoli di Palazzo Ferro Fini è giornata di vegetali, per il rinfresco-omaggio alla rassegna “Bisi in festa” promossa dalle Pro loco di mezzo Veneto. Ma in aula si parla di carne: coltivata a partire da cellule animali, fatte crescere in un bioreattore, con l’obiettivo di arrivare a produrre bistecche a basso impatto ambientale, come fa la “stampante” di un’azienda israeliana mostrata da un video fatto girare dal consigliere regionale di centrodestra (e imprenditore zootecnico) Fabiano Barbisan. «Cibo sintetico» e «surrogati biotecnologici» a cui si oppongono due mozioni approvate dall’assemblea legislativa: larga la maggioranza per il testo dell’intergruppo Lega-Liga, qualche distinguo in più per quello di Fratelli d’Italia, tanto che alla fine si registrano voti di contrarietà e di astensione fra i banchi di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Veneto che Vogliamo.