Cannes 2023, look pagelle: Jennifer Lawrence con le infradito (10), Irina Shaik addominali in mostra (5), il "re" Jude Law (9)

La sesta giornata del Festival di Cannes 2023 non delude: divi, dive e divine continuano a sfoggiare look più o meno azzeccati. Tantissimi i nomi noti per la passerella di Firebrand, dominata dagli arrivi di Gigi Hadid e Carla Bruni, impeccabili e bellissime nei loro abiti lunghi. In serata occhi e flash per Jude Law e l'elegantissima Alicia Vikander (accompagnata dal marito Michael Fassbender).