Oggi, 31 maggio 2024, è l'ultimo giorno disponibile per presentare le domande per il bonus psicologo. Questo aiuto, reso permanente dalla Legge di Bilancio 2023 e modificato dal decreto Milleproroghe, offre un supporto finanziario fino a 1.500 euro a persona per coprire le spese delle sessioni di psicoterapia. L'importo del contributo viene determinato in base al valore dell'Isee del richiedente. Vediamo insieme chi può fare richiesta e come inoltrare la domanda.