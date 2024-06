Bonus psicologo, chi lo prenderà? Trenta giorni per regolarizzare l'Isee, poi le graduatorie. Boom di domande

Per bonus psicologo come previsto è stato boom di domande a fronte di risorse limitate. Il contributo per le sedute di psicoterapia è stato richiesto da oltre 400mila persone, ma potrà essere ottenuto probabilmente da meno di 8mila. Si tratta di una quota inferiore al 2% di chi l'ha chiesto entro il 31 maggio scorso. Avranno la precedenza per il bonus psicologo coloro che hanno l'Isee più basso (e a parità di Isee varrà l'ordine cronologico delle domande). Vediamo nel dettaglio quanti saranno i voucher erogati e quali sono esattamente le tempistiche previste.

Bonus psicologo, oltre 400mila domande: le graduatorie, come verificare l'importo e correggere le omissioni