Bonus condizionatori 2024, come funziona, a chi spetta e come richiederlo: stop allo sconto in fattura e cessione del credito

L'estate è alle porte e, nonostante l'ondata di maltempo che in questi giorni sta colpendo l'Italia, è inevitabile che la gente stia già pensando alle ondate di calore estremo che arriveranno. La necessità di climatizzare gli ambienti è ogni anno più stringente ed è proprio in questo contesto che il bonus per l'acquisto di condizionatori si rivela un argomento di grande attualità e interesse. Vediamo nel dettaglio come funziona questo incentivo, chi ne può beneficiare e quali sono le modalità per richiederlo.