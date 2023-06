Il prezzo del gas scende, le bollette invece no. Nonostante il calo del prezzo della materia prima sui mercati internazionali, le bollette del gas per le famiglie tipo (anche con un contratto di fornitura nel mercato tutelato) potrebbero non scendere e non accorgersi dunque del "raffreddamento dei prezzi".

