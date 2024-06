BIBIONE - Parcheggi sold out: «Per Vasco utilizzate i mezzi pubblici». Al via da oggi la maratona di Vasco a Bibione. Dopo una settimana di prove allo stadio comunale di via Timavo, il Vasco nazionale è pronto per il primo evento di stasera quando aprirà i cancelli per i fan club. Dalle 20.30 avrà inizio infatti il sound check con la prova generale del “Vasco live”, un evento esclusivo e gratuito per gli iscritti del Blasco fan Club in possesso della tessera 2024-2025. Per loro è possibile accreditarsi fino alle 14 di oggi primo giugno. I primi 3.500 fan che entreranno dopo l'apertura dei cancelli avranno accesso al prato gold. Riempito il settore, gli altri fan andranno al settore prato, ma per tutti l'ingresso unico sarà da piazza Mercato. Domani, invece, la festa inizierà alle 16 con l'apertura dei cancelli, e poi alle 21 quando il Komandante solcherà mastodontico palco.

VIABILITÁ E SERVIZI

Attenzione alle modifiche alla viabilità. Dalla mezzanotte scorsa è infatti attivo il divieto di circolazione in via Timavo (comprese le due aree di sosta poste fuori dalla carreggiata sul lato nord) nel tratto tra via Maia e l’intersezione con via Cormor e via Ledra (tranne che per staff concerto autorizzati, pedoni frontisti e pubblico pagante). Non si può transitate nemmeno su via Sagittario, nel tratto tra via Orsa Maggiore a via Timavo, e non si potrà sostare in piazza Mercato (eccetto i veicoli possessori di titolo di sosta per il solo transito fino al parcheggio in gestione a ditta incaricata e gli autobus dello staff organizzazione concerto). I tre parcheggi P1 di piazza Mercato, P2 via Maia e P3 di Bevazzana, indicati nella cartina in questa pagina, sono tutti stati già prenotati. Da qui, appunto, l'invito dell’organizzazione a usare i mezzi pubblici. “Busforfun”, in collaborazione con Atvo, ha previsto il bus navetta dal parcheggio P2 di Bevazzana, prenotabili dal sito busforfun.com

Intanto sia per oggi che per domani sono state potenziate le corse Atvo dalla stazione ferroviaria dei bus di Latisana a Bibione e da quella di Portogruaro. Insomma tutto sta andando secondo il programma, nonostante la pioggia incessante dell’altra notte che ha allagato parte dello stadio. Tutto questo non ha colto però impreparata la Protezione civile che si è subito mobilitata per sistemare l'area.