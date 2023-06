Berlusconi, Fininvest ripiana le perdite: il sogno turistico di Berlusconi a Olbia si farà

Era ancora in vita Silvio Berlusconi quando ai primi di aprile 2023 il tribunale civile di Olbia ha costretto Paolo Murgia, un pastore che aveva abusivamente occupato i terreni di proprietà del patron della Fininvest e fondatore di FI (due milioni di metri cubi), situati fra Capo Ceraso e Murta Maria, frazione a sud di Olbia, quasi dirimpetto all’isola di Tavolara a trasferire il suo gregge. E il 27 aprile l’assemblea di Costa Turchese, la società proprietaria dei terreni, presieduta da Adriano Galliani, ha approvato il bilancio 2022, chiuso in perdita ma tenuto in piedi grazie a un assegno del cavaliere, scomparso il 12 giugno e che non potrà godere della realizzazione del progetto coltivato dal 1984, di costruire a sud di Olbia, un megavillaggio turistico, con un porto per yacht fra i più grandi del Mediterraneo.