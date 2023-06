Berlusconi, l'eredità: ai figli anche i quattro aerei privati (in perdita) che attingono dal conto della Fininvest

C’è anche una flotta di quattro velivoli di proprietà della Fininvest nella successione di Silvio Berlusconi che si aprirà a breve con le ultime volontà, in una data a cavallo con l’assemblea della holding del 29 giugno. Sono gli aerei della casa, per il trasporto interno alla famiglia: sono l’asset principale di Alba Servizi aerotrasporti spa, la società controllata dalla Fininvest real estate & services a sua volta di proprietà della Fininvest. Alba servizi è in perdita naturalmente, nel bilancio 2022 registra un rosso di 5,7 milioni, in crescita rispetto ai 3,9 milioni del 2021 e gli 1,8 milioni del 2020.

Berlusconi, l'eredità: spuntano altri 19 immobili, dalla villa di Lampedusa a 10 proprietà sul Lago Maggiore