Nasce Banca 360 Fvg, Occhialini presidente, 400 dipendenti, 59 sportelli

PORDENONE - È operativa da oggi Banca 360 Fvg, frutto della fusione per incorporazione tra BancaTer e Friulovest Banca. L'istituto dispone di 59 sportelli distribuiti su buona parte del territorio regionale, da Trieste a Sacile, servendo i quattro capoluoghi delle ex province e con una presenza anche in Veneto, con la filiale di Bibione.