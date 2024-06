Bambina di 2 anni muore in ospedale: era stata dimessa, poi il ricovero e il peggioramento. «Reparto sotto choc»

Dramma in Valle d'Aosta dove una bambina di due anni è morta la notte scorsa nel reparto di pediatria dell'ospedale Beauregard per cause al momento ignote. Il decesso è stato comunicato dai vertici dell'Usl valdostana e dal primario Paolo Serravalle. La piccola, portata in ospedale domenica sera, era stata dimessa ed era tornata a casa: il giorno successivo il nuovo ricovero, poi il peggioramento e il decesso. Il personale dell'ospedale e la famiglia sono letteralmente sconvolti dall'accaduto.